СМИ: в Google обнаружили техническую уязвимость в смартфонах на Android

ТАСС, 4 октября. Сотрудники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили техническую уязвимость в операционной системе (ОС) Android. Об этом в пятницу сообщил портал Engadget.

По его данным, ошибка операционной системы затрагивает ряд устройств Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo и Moto, использующих Android версии 8.x и выше. Примечательно, что еще в 2017 году эта ошибка была обнаружена и устранена для более ранних версий Android, однако исправление, по всей видимости, не было перенесено на новые версии ОС.

Отмечается, что уязвимость позволяет злоумышленникам получить контроль над устройствами пользователей или нарушить их функционирование. В Google Project Zero считают, что она могла использоваться израильской частной компанией NSO Group, занимающейся производством средств киберразведки.

Служба кибербезопасности Google группы Project Zero состоит из так называемых "белых" хакеров, которые занимаются выявлением уязвимостей популярных электронных устройств.