В Железноводске в 2020 году планируют отремонтировать 23 дороги

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Железноводска рассчитывают получить из бюджета Ставропольского края субсидию в размере 64 млн рублей на ремонт 23 дорог, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова уже подготовлена заявка на получение субсидии из краевого бюджета в размере 64 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации ТАСС уточнили, что работы будут вестись в следующем году. В частности, будет отремонтирована дорога на улице 9 Мая, которая находится в плохом состоянии. "Жители неоднократно обращались с просьбой ее отремонтировать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году в Железноводске отремонтировали 16 дорог, город получил из краевого бюджета на эти цели 50 млн рублей.