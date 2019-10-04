Участники фестиваля Кавказа в Петербурге посетят Мариинский театр по приглашению Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, которые принимают участие в фестивале "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" в Санкт-Петербурге, посетят в пятницу вечером Мариинский театр по личному приглашению маэстро. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал режиссер-постановщик концерта Антон Абучкаев.

"Сегодня генеральная репетиция, прогон на площадке будет сдвинута по времени из-за того, что студентов колледжа искусств из Владикавказа лично Валерий Гергиев пригласил в Мариинский театр сегодня. Они в семь часов должны быть там, и мы сдвигаем из-за этого график репетиций", - рассказал Абучкаев.

В культурную программу для участников фестиваля также вошла обзорная экскурсия по городу, которая прошла накануне. "И помимо нее, как мы могли запретить им пойти посмотреть, как разводятся мосты? Они сделали это в первый день, успели", - добавил Абучкаев. "Тут взаимный процесс: как мы хотим вас познакомить с Северным Кавказом, так и Северный Кавказ хочет познакомиться с Санкт-Петербургом", - отметил директор департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров.

Санкт-Петербург примет 5 октября финал второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который представит национальные танцы, песни, музыку народов этого региона и продемонстрирует туристический потенциал СКФО. Соорганизаторами фестиваля выступили министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

Фестиваль проходил в два этапа. Региональный (отборочный) этап завершился 9 сентября - его участники присылали свои работы в формате видеороликов. Участником конкурса мог стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, стали победителями. Всего в программе фестиваля примут участие около 90 финалистов конкурса.

В Санкт-Петербурге кавказский праздник пройдет на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. В его программе - гала-концерт с участием кавказских мастеров искусств, взрослые и детские мастер-классы, фотовыставки, дегустация кавказских блюд и напитков.