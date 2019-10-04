Путин поручил замгубернатора Нижегородской области работать по ключевым задачам региона

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" потребовал от одного из региональных чиновников, получившего должность за счет победы в конкурсе, на практике доказать свою профпригодность и решить вопрос с уровнем смертности в Нижегородской области.

Победитель кадрового конкурса Нижегородской области "Команда правительства", назначенный на должность заместителя губернатора Андрей Гнеушев рассказал главе государства о том, как вошел в новую команду правительства и стал курировать весь социальный блок в регионе.

"Вы с какого времени уже заместитель губернатора?" - поинтересовался Путин. Гнеушев сообщил, что около полугода. "У вас большая, высокая должность, Нижегородская область крупный регион России", - заметил президент и тут же решил проверить молодого чиновника на прочность. "Что у вас со смертностью происходит?" - внезапно спросил Путин.

По словам Гнеушева, за первое полугодие динамика по смертности положительная по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Она [смертность] чуть выше среднероссийской, но мы стремимся, чтобы ее сократить", - отчитался замгубернатора.

"Может, вы проявите ваши лучшие качества на этом конкретном месте работы для решения ключевых задач. Я очень на это рассчитываю и, наверное, губернатор тоже приглашал вас на работу имея ввиду ваш потенциал", - строго сказал глава государства.