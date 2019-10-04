В Ессентуках построят детский сад на 220 мест с бассейном и живым уголком

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Госэкспертиза в сфере строительства рассматривает проект детского сада-яслей на 220 мест для города-курорта Ессентуки, который будет построен в рамках нацпроекта "Демография". В саду должен быть бассейн и живой уголок, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства строительства Ставропольского края.

"Подведомственным региональному Минстрою автономным учреждением края "Государственная экспертиза в сфере строительства" рассматривается проект детского сада-яслей на 220 мест, который подготовлен для города-курорта Ессентуки. Дошкольное учреждение должно появиться по адресу: улица Ермолова, 145. Это один из объектов, запланированных и реализуемых на Ставрополье по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого сообщает, что детский сад будет способен разместить 12 групп. Площадь всех помещений превысит 6,1 тыс. квадратных метров.

"Под строительство уже выделен земельный участок почти в 1 гектар. Проектным решением предложено сделать дошкольное учреждение одной из зеленых точек города-курорта, в этой связи примерно половина прилегающей к зданию территории будет засажена деревьями, кустарниками, еще здесь появятся клумбы и цветники. Вся же остальная площадь будет занята игровыми и физкультурными площадками, теневыми навесами (которых будет 12), малыми архитектурными формами, спортивными снарядами и дополнительными спецпостройками", - сказал министр.

Ведомство сообщает, что строительно-монтажные работы рассчитаны на год. Источником финансирования будет краевой бюджет с привлечением федеральных денежных средств на условиях субсидирования.

"Само здание будет двухэтажным, по конфигурации - сложной формы с мансардой, состоящим из 4 блоков. Кроме всех обязательных помещений, в детском саду намечен бассейн и живой уголок", - отмечается в сообщении.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.