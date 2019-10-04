В Северной Осетии будут созданы центры подготовки граждан к военной службе

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Центры подготовки граждан к военной службе будут созданы в районах Северной Осетии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Перед республикой поставлена задача совместно с дислоцирующейся в Северной Осетии 58-й российской армией создать в каждом муниципальном районе центры подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Там юноши и девушки со школьных лет смогут подтягивать свою физическую форму, учиться азам военной подготовки и пополнять знания о славных страницах в истории Отечества", - говорится в сообщении.

Главы районов республики в настоящее время определяют места создания центров, идет работа по созданию инфраструктуры. В частности, обязательными в центре будут полосы препятствий для тренировок и стрелковые объекты.

Работа проводится совместно с военным комиссариатом, офицерами 58-й армии Южного военного округа, с представителями министерства образования и науки и комитета по делам молодежи республики.