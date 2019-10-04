Путин назвал новый аэропорт Платов очень хорошим

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону получился очень хорошим. Такое мнение он высказал на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей", узнав, что один из участников проводившегося организацией конкурса был причастен к строительству аэропорта.

"Здорово получилось у вас, - оценил Путин. - Спасибо большое. Хороший аэропорт".

Путин побывал в новом аэропорту 1 февраля. Он осмотрел здание аэропорта и познакомился с планами реконструкции территории старого аэропорта города, где планируется построить жилой кластер.

Международный аэропорт Платов - новый аэропорт, обслуживающий Ростов-на-Дону. Находится в 29 км к северо-востоку от города, в 4 км севернее станицы Грушевская (Аксайский район Ростовской области). Платов стал первой крупной международной воздушной гаванью, созданной с нуля в РФ с 1991 года. Общий бюджет проекта составил почти 47 млрд рублей.