Кириенко: отраслевые направления появятся в конкурсе управленцев "Лидеры России"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Тематические направления для управленцев в медицине, образовании, финансах и технологиях появятся в рамках третьего конкурса "Лидеры России", который стартовал в пятницу. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", которое состоялось в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Президент одобрил это решение, сейчас оно попадает в протокол наблюдательного совета. У нас пошел совсем новый подход, в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" у нас остается общеуправленческий конкурс, но впервые человек сможет выбрать для себя потом связанный с управлением в определенной сфере", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что к таким специальным сферам относится управление в сфере здравоохранения, на который есть заказ по линии Минздрава. Также к специальным сферам относится управление в образовании, в секторе финансов и технологий. "Участник конкурса в этом году сможет выбрать основной поток конкурса и один из трех специализированных потоков", - уточнил Кириенко.

Заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" прошло впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно.