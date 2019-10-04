КПРФ провела в Москве траурный митинг в память о погибших в ходе событий октября 1993 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сторонники КПРФ провели в Москве траурный митинг с шествием по Красной Пресне в память о погибших при разгоне Верховного Совета РФ в 1993 году. В митинге приняли участие также представители "Союза советских офицеров" и "Комитета памяти жертв трагических событий в сентябре-октябре 1993 года".

"Сегодня годовщина трагических событий октября 1993 года. Только мы [коммунисты] помним о преступном убийстве огромного количества людей. Этот митинг предназначен для того, чтобы напомнить людям о необходимости осуждения таких фактов", - сказал ТАСС член ЦК КПРФ Владимир Родин. По словам организаторов, в шествии приняли участие около 10 тыс. человек.

Третьего октября 1993 года в Москве были распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации, это стало следствием конституционного кризиса, случившегося в России в 1992 году. Возникшие разногласия переросли в вооруженное противостояние двух политических сил: сторонников президента РФ Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного Совета РФ.

Поводом для вооруженного столкновения послужил указ президента "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", фактически упразднивший деятельность Верховного Совета. Сторонники ВС захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать Останкинский телецентр. На следующий день, 4 октября, по решению Ельцина начался штурм Белого дома, во время которого он был обстрелян из танков. В ходе боевых действий 147 человек были убиты, еще 348 - ранены, большинство из них были мирными жителями.

В итоге победу одержали сторонники президента, что означало конец для всей структуры советской власти, существовавшей в стране с 1917 года. Согласно новой конституции, принятой в декабре 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.