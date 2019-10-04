В Эквадоре задержан глава профсоюза таксистов за препятствование работе транспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 октября. /ТАСС/. Полиция Эквадора задержала главу Национальной федерации таксистов Хорхе Кальдерона по обвинению в препятствовании работе общественного транспорта. Об этом сообщила в пятницу глава МВД Мария Паула Ромо.

"Несколько минут назад полиция Эквадора задержала Хорхе Кальдерона по обвинению по статье "Препятствование работе общественных служб". Он будет немедленно передан в руки правосудия", - написала она в Twitter.

Как отметила Рома, в общей сложности в ходе антиправительственных протестов были задержаны 350 человек.

По данным газеты El Comercio, еще два профсоюзных лидера были задержаны в провинции Асуай. Под стражу были взяты генеральный секретарь регионального профсоюза водителей Месиас Викунья и председатель Транспортной палаты города Куэнка Маноло Солис, которые как и Кальдерон призывали к забастовке, парализовавшей транспортную систему Эквадора. Во вторник президент республики Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. В минувший четверг работники транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос".