СМИ: 200 сирийских семей вернулись в пограничный с Ливаном Эль-Кусейр

ТАСС, 4 октября. Двести семей сирийских беженцев вернулись в пятницу в Эль-Кусейр, расположенный поблизости от сирийско-ливанской границы. Как сообщило агентство SANA, возвращение мирных граждан в разрушенный террористами город стало возможно после восстановительных работ, которые провели там сирийские власти. По его информации, в Эль-Кусейре возобновлена подача электроэнергии и воды, отремонтированы улицы и большая часть зданий.

"Мы покинули свои дома семь лет назад из-за военных действий после того, как террористы захватили Эль-Кусейр, - рассказал один из его жителей по имени Муин Каракоз. - И теперь, благодаря героизму сирийских солдат, защитивших нашу родину, и усилиям правительства, мы можем вернуться в свои дома". По словам сирийца, в знак благодарности жители украсили город национальными флагами. "Террористы не смогли отнять у нас любовь к родным очагам", - отметил Каракоз.

В раннем возрасте стал беженцем сирийский подросток Элисар Шарафутдин. "Я рад вернуться туда, где прошло мое детство, но не прощу террористам то, что они сделали с моей страной", - сказал он. Юный сириец полон решимости содействовать послевоенному восстановлению Сирии и говорит, что будет с оружием в руках защищать родину от врагов.

Как указывает SANA, процесс возвращения беженцев в Эль-Кусейр начался в июле и сейчас в городе в общей сложности обосновалось 1,2 тыс. семей.

Операция по освобождению Эль-Кусейра, который расположен в 30 км к юго-западу от провинциального центра Хомс, была проведена в мае 2013 года. Город находился в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), проникших туда с территории соседнего Ливана. В военных действиях на стороне сирийской армии сражались бойцы шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", которые помогли затем ликвидировать перевалочные базы террористов на границе Ливана и Сирии.