Лучшие ученики школы альпинизма в Карачаево-Черкесии совершили восхождение на Эльбрус

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Отличившиеся участники двухнедельного обучения в школе альпинизма Peak of Europe в Карачаево-Черкесии совершили восхождение на вершину Эльбруса. Об этом ТАСС рассказал руководитель школы Ибрагим Узденов.

"Около 30 человек проходили обучение в Архызе, из них сформировалась команда из семи человек, которые пошли дальше и, в сопровождении трех инструкторов, совершили восхождение на Эльбрус - это самые умелые и самые сильные участники, те, кто выделился", - рассказал Узденов.

Он добавил, что сложности при восхождении на Западную вершину возникали в основном из-за погоды. "По причине сильных холодов, подготовка заняла больше усилий и времени, но ребята справились очень хорошо. Они справились только благодаря совместной работе", - отметил руководитель школы.

Школа Peak of Europe организована КЧГУ имени У. Д. Алиева по гранту Федерального агентства по делам молодежи для формирования и развития лидерских качеств у молодых людей. Занятия в школе проходили в формате учебно-тренировочных сборов по альпинизму. По итогам школы участники получили наградной знак "Альпинист России", а команда, набравшая наибольшее количество баллов, получила возможность совершить восхождение на высочайшую точку Европы - западную вершину горы Эльбрус.