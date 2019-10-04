Посол России отметил роль учителей в гуманитарных связях Таджикистана и России

ДУШАНБЕ, 4 октября. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов поздравил в пятницу российских учителей, преподающих в школах Таджикистана, с Днем учителя, отметив их роль в гуманитарных связях двух республик.

Открывая праздничную церемонию, Лякин-Фролов отметил, что "российско-таджикские связи в гуманитарной сфере традиционно остаются очень тесными". Он подчеркнул, что с учетом интереса жителей Таджикистана к русскому языку и литературе, "мы делаем все возможное по продвижению русского языка, сохранению его позиций, так как именно русский язык позволяет сохранить Таджикистан в едином с Россией многомерном пространстве".

Дипломат особо отметил "пилотный гуманитарный проект", осуществляемый образовательными министерствами России и Таджикистана под эгидой председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. В рамках этой программы в 2017 году в Таджикистан было направлено 29 преподавателей из России. По его словам, деятельность специалистов из Костромы, Уфы, Рязани, Дагестана и других регионов вызвала положительные отзывы на всех уровнях.

Посол также подчеркнул "роль учителей в методической подготовке таджикских коллег", добавив, что министерство образования и науки Таджикистана выразило готовность к продолжению и расширению данного проекта. Лякин-Фролов рассказал, что "проект продолжается третий год, и назвать его можно уже постоянным, а не пилотным". По его словам, в разных регионах Таджикистана преподают уже 48 преподавателей, как русистов, так и учителей-предметников.

Наряду с этим проектом дипломат сообщил о проекте строительства и оснащения пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Душанбе, Бохтар, Куляб, Турсунзаде и Худжанд. Он добавил, что на сегодняшний день в российских ВУЗах обучается почти 28 тыс. студентов из Таджикистана, в том числе около 20 тыс. из них учатся на территории России.