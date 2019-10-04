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Комитет защиты журналистов призвал снять с Прокопьевой обвинения в оправдании терроризма

В организации также призвали позволить другим журналистам свободно освещать ее дело

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) считает, что необходимо снять обвинения в оправдании терроризма с ведущей радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации.

"Следует снять обвинения с Прокопьевой и позволить другим журналистам свободно освещать ее дело", - утверждает координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульноза Саид.

5 февраля этого года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном оправдании терроризма, ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске". В октябре 2018 года при взрыве в здании архангельского управления ФСБ погиб один человек.

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