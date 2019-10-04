Совет по религиозным объединениям обсудил права верующих на Украине и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Меры по защите прав верующих на Украине и на Ближнем Востоке обсудили участники заседания Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ под председательством руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.

"Рассматривались вопросы взаимодействия религиозных организаций с МИД России по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, прав верующих на Ближнем Востоке, Украине, в других регионах мира, проведения под эгидой Совета крупных международных межрелигиозных форумов", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

В ходе заседания высокую оценку получила деятельность рабочей группы Совета по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, где в сентябре на пожертвования верующих России была открыта школа.