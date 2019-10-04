Порядка 2,5 млн учителей и сотрудников школ отметят День учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Около 2,5 млн российских учителей и сотрудников школ отпразднуют День учителя, который в России отмечается 5 октября вместе с установленным ЮНЕСКО Всемирным днем учителей. С праздником педагогов поздравила министр просвещения РФ Ольга Васильева, пожелавшая им терпения и такта в работе.

"Я хочу пожелать моим уважаемым коллегам, что желают всегда, - здоровья и благополучия. А в работе - терпения, такта, мудрости, и чтобы у всех была возможность отдыхать", - сказала Васильева журналистам в пятницу в рамках всероссийского конкурса "Учитель года - 2019".

Кроме того, российских учителей с профессиональным праздником поздравил дуэт эстрадных звезд Дмитрия Колдуна и Юлии Михальчик, который записал песню, "посвященную миссии учительства". Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, вдохновила авторов на создание песни Сталина Филипповна Гагина, заслуженный учитель Республики Мордовия. Она посвятила учительству более 40 лет, 19 сентября отпраздновала 85-летний юбилей и сейчас продолжает учить детей, "вдохновляя коллег своим примером добросердечности и любви к профессии".

5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден международный День учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.