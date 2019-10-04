Шойгу поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя. Обращение главы Минобороны размещено в субботу на сайте ведомства.

"Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения", - говорится в поздравлении министра.

Шойгу подчеркнул, что в опоре на опыт российских педагогов Минобороны развивает сеть образовательных учреждений. "В этом году ее пополнили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" в Санкт-Петербурге", - напомнил он.

"Уверен, что наша совместная работа позволит и впредь готовить грамотных, думающих, одухотворенных граждан России, настоящих патриотов, которые приумножат славу Вооруженных сил и нашей великой страны", - заключил глава военного ведомства.

День учителя в России отмечается 5 октября.