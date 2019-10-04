Грозный отпразднует День города старинной ярмаркой, концертами и открытием новых объектов

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Открытие новой больницы, смотровой площадки, а также концерты и красочный салют ждут жителей и гостей Грозного в День города, который будет отмечаться в субботу. В центре города к празднику воссоздали торгово-ремесленную часть крепости Грозная, а весь город украсили баннерами с поздравлениями.

Город был основан в 1818 году.

"Стилизованные постройки представляют из себя различные ремесленные мастерские, а также дома жителей крепости. Специально для этого дня приглашены настоящие ремесленники-кустари из Дагестана и Северной Осетии, а также терские казаки. Все они будут заняты резьбой по дереву, ковкой железных изделий, шитьем сапог, торговлей крестьянскими товарами. Благодаря этой исторической ретроспективе жители республики, а также многочисленные гости чеченской столицы перенесутся в Грозный 1850 года", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона журналистам.

В день праздника откроется также реконструированный поселок, где за три месяца построены детские площадки, заасфальтированы дороги, проведены линии газопровода и водопровода, завершен капитальный ремонт мечети, домов. Новое жилье получат около 200 семей.

"Еще одним подарком для жителей и гостей республики станет смотровая площадка <...> Она расположена на одном из высоких холмов в районе. Конструкция выступа составит порядка 30 м, а высота - около 10 м", - добавили в пресс-службе.

На центральной площади Грозного пройдут праздничные мероприятия, народные гулянья. Вечером в летнем амфитеатре на берегу реки Сунжа состоится концерт с участием известных российских певцов и коллективов. Вечер завершится праздничным фейерверком.