AP: племянник Диллинджера получил новое разрешение на эксгумацию останков грабителя

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Власти штата Индиана выдали новое разрешение на эксгумацию останков грабителя банков Джона Диллинджера. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Процедура намечена на 31 декабря. Соответствующее прошение племянник преступника Майкл Томпсон подал в сентябре, и этот запрос стал для него не первым. Предыдущий был одобрен местными властями в июле, однако администрация кладбища "Краун хилл" в Индианаполисе, где захоронено тело Диллинджера, его опротестовало. В настоящее время Томпсон судится из-за этого с руководством "Краун хилл".

Ранее родственники Диллинджера объяснили свое стремление эксгумировать останки желанием провести судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тест в связи с тем, что у них якобы появились основания полагать, что агенты ФБР 22 июля 1934 года могли застрелить у кинотеатра в Чикаго не Диллинджера, а кого-то другого.

В ФБР эти утверждения сразу отвергли, назвав "распространенным мифом" слова о том, что 85 лет назад сотрудники бюро ликвидировали не самого Диллинджера, а его двойника.

Гангстер Диллинджер вместе с пособниками ограбил более 20 банков и четыре полицейских отделения в штатах Среднего Запада, а также дважды сбегал из тюрьмы. Биография "врага общества номер один" по классификации ФБР послужила основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая "Джонни Д." (Public Enemies, 2009) с Джонни Деппом.