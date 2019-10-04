Страницы рукописи романа "Война и мир" впервые представлены в Женеве

ЖЕНЕВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Три страницы из рукописи романа "Война и мир" Л.Н. Толстого представлены на выставке, открывшейся в пятницу вечером в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве. Они стали частью посвященной теме войны и мира экспозиции, организованной этим Фондом в сотрудничестве с женевской штаб-квартирой ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Рукопись Льва Толстого, впервые покинувшая стены музея в Москве и пределы России, находится на стенде, открывающем женевскую экспозицию. Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель генерального директора Государственного музея Л.Н. Толстого Надежда Петрова, организаторы попросили привезти на выставку фрагмент рукописи, "где Пьер Безухов разговаривает с Андреем Болконским, который рассказывает, что война это самое гадкое дело, но оно неизбежно, что война - это страшно". Этот фрагмент был выбран из сохранившихся более пяти с половиной тысяч листов рукописи романа "Война и мир" по совету историка русской литературы, профессора Женевского университета Жоржа Нива. Три страницы были привезены из Москвы в металлическом кейсе, в специальной защитной упаковке. "Для нас большая честь участвовать в такой грандиозной выставке. Фонд Бодмера широко известен в мире, - отметила Петрова. - Философские идеи Толстого близки каждому человеку и они вписываются в гуманистическую идею этой выставки".

Всего на стендах насчитывается около 130 уникальных документов и артефактов, в том числе первый из известных договоров о мире, относящийся к 2430 году до нашей эры. Текст написан клинописью на поверхности глиняного конуса в форме гвоздя. Среди других примечательных экспонатов - Конвенция 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, документы Вестфальского мира, первое издание на французском языке (1527 год) книги Фукидида "История Пелопоннесской войны".

В беседе с ТАСС автор концепции выставки и ее научный консультант Пьер Хазан пояснил, что она структурно состоит из трех частей: генезис войны, вызванные ею разрушения и стремление к миру. Рукопись Толстого органично вписывается в идею выставки, потому что русский писатель "очень глубоко знал природу человека, понимал его жажду разрушения и насилия, и он написал об этой ужасной, отвратительной стороне человека, и в то же время рассказал о стремлении людей жить по-другому". По словам Хазана, эпизод, о котором идет речь на трех страницах рукописи, очень важен, поскольку в нем заложена мысль, что нельзя считать войну шахматной партией, как это делают политики, что война ужасна.

Гарантии правительства Швейцарии

Жак Берштольд, президент Фонда Бодмера, в выступлении на открытии выставки тепло поблагодарил муей Л.Н. Толстого за предоставление рукописи. Он отметил, что этот документ "имеет столь большую ценность в качестве национального достояния, что были приняты необычно строгие меры предосторожности, в частности, Федеральный совет (правительство Швейцарии) дал письменные гарантии возвращения рукописи".

В свою очередь генеральный директор женевского Отделения ООН Татьяна Валовая в беседе с корреспондентом ТАСС назвала "фантастическим событием" тот факт, что рукопись Толстого впервые покинула пределы России и представлена в Женеве. Она напомнила, что Лев Толстой, будучи в этом городе, посещал виллу Бокаж, расположенную сейчас на территории ООН. Там жили его родственницы. "Поэтому связь между Толстым и ООН очень теплая и эмоциональная", - сказала Валовая. "В русском языке мир - это еще и вся Вселенная, это человечество. Что война может сделать с человечеством и Вселенной - это очень острые вопросы". "Мы можем извлечь много уроков из такой экспозиции", - отметила собеседница агентства, напомнив, что это часть "целого цикла выставок". Будут организованы экспозиции в женевской штаб-квартире ООН и Международном комитете Красного Креста.