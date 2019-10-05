Угрожавшая ребенку учительница школы в Якутии уволилась по собственному желанию

ТАСС, 5 октября. Учительница английского языка школы Сунтарского улуса Якутии, которая якобы грубо обращалась с учеником младших классов и угрожала ему физической расправой, уволилась по собственному желанию. Об этом в субботу сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров на своей странице в Facebook.

"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию", - сообщил Егоров и добавил, что такие люди не должны работать в школе.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" была размещена видеозапись, на которой видно, как в коридоре школы женщина грубо трясет мальчика с рюкзаком за одежду, кричит и угрожает приметить физическую силу из-за потери, предположительно, тетрадки. Минобрнауки Якутии организовало служебную проверку.

По данным и.о. руководителя управления образования Сунтарского улуса Елены Васильевой, учительница поступила на работу в сентябре 2019 года.