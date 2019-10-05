В Железноводске отметили День образования центра спецназначения Росгвардии

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю образования центра специального назначения Росгвардии прошли в субботу в Железноводске, сообщила журналистам пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В 21-й раз личный состав и ветераны железноводского центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии в торжественной обстановке отметили День образования воинской части. По давно сложившейся традиции участники митинга, посвященного знаменательной дате, - военнослужащие, члены их семей, родственники погибших спецназовцев - почтили минутой молчания память павших воинов и возложили цветы к мемориалу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отличившимся военнослужащим Центра были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Для гостей праздника была подготовлена программа показательных выступлений, включавшая демонстрацию приемов рукопашного боя, элементов дрессировки служебных собак, а также развернута выставка образцов техники и вооружения из арсенала воинской части.

"Центр специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии всегда находится на переднем крае борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Военнослужащие мужественно и самоотверженно выполняют свой долг, обеспечивают целостность и конституционный строй в Северо-Кавказском регионе и за его пределами, укрепляют оборону и безопасность нашей Родины", - сказал временно исполняющий обязанности начальника Центра подполковник Максим Самсонов, слова которого цитирует пресс-служба.

О центре

Железноводский Центр специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (бывший отдельный отряд специального назначения "Авангард") был сформирован 5 октября 1998 года на базе четырех групп специального назначения (полковые группы из городов Нальчика, Зеленокумска, Нефтекумска, Благодарного) и располагался в поселке Новотерском Минераловодского района Ставропольского края. Входил в состав дивизии оперативного назначения со штабом в Пятигорске и отдельной бригады оперативного назначения со штабом во Владикавказе. Позже стал частью непосредственного подчинения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

С момента образования постоянно выполняет служебно-боевые задачи в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии, Северной Осетии и на территории Ставропольского края.