Завершился самый продолжительный в истории сезон форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" завершил в субботу сезон 2019 года. Он который стал самым продолжительным за пять лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"5 октября в Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Он впервые проводился на протяжении пяти месяцев подряд под Судаком в бухте Капсель. Всего в мероприятиях форума приняли участие порядка 5 тыс. человек из всех регионов страны: архитекторов, дизайнеров, режиссеров, актеров, танцоров, медийщиков, комиков, рэперов, танцоров, художников, скульпторов, литераторов и других. Это был самый продолжительный и насыщенный этап в истории "Тавриды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 11 мая в рамках 15 тематических смен молодые люди встречались и общались с заслуженными деятелями культуры и искусства, делились своим опытом, разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе и создавали профессиональные сообщества.

"Вместе с участниками мы начали строить первый в России арт-кластер, и наш опыт уже начал распространяться в регионы. Ребята уезжают в свои территории с новыми идеями, полезными знакомствами, ответами на свои профессиональные вопросы, весомой поддержкой своих проектов. Кстати, грантовый конкурс в этом году побил все рекорды - всего "Таврида" разыграла гранты в сумме 178,65 млн рублей на 311 проектов молодых творцов", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина.

Заключительным событием форума стало закрытие смены "Таврида Лит", которая объединила 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны. Участники вместе с известными писателями, экспертами и лауреатами ведущих литературных премий РФ оттачивали мастерство владения словом, узнали о тенденциях современной российской литературы. Победителями грантового конкурса смены стали 13 участников. Общая сумма грантов составила 10 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.