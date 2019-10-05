В Риге около 5 тыс. человек приняли участие в марше против ликвидации русских школ

РИГА, 5 октября. /ТАСС/. Марш в защиту русскоязычного образования прошел в субботу в центре Риги. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов акции, сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, в шествии приняли участие порядка 5 тыс. человек.

"Для нас это сигнал к тому, что народ не сдается, - сказал он. - Настроение было подавленное в начале сентября, казалось, что власти могут делать с нами, что хотят. Но оказывается, что есть энергия сопротивления, это дает надежду на будущее".

Митрофанов отметил, что борьба русскоязычных жителей за свои права займет определенное время. "Здесь вопрос шире, чем образование, - сказал он. - Вообще, будут ли с нами считаться или будут мстить за времена так называемой оккупации?"

Шествие в Риге

Участники протестной акции собрались на Ратушной площади около здания Рижской думы. Отсюда колонна двинулась через Старый Город.

Собравшиеся несли в руках плакаты "Нашим детям - наши школы!", "Сила в правде, правда за нами!", "Детей не сдадим!", "Мы не согласны!", "Нет ассимиляции!" и другие. Участники шествия скандировали: "Русским детям - русские школы!". Проходя мимо памятника Свободы, собравшиеся начали скандировать: "Латвия - моя страна, русский - мой язык!"

Шествие завершилось у здания правительства республики.

Языковая дискриминация

На прошлой неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Как заявил генсек национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Райвис Зелтитс, соглашение было достигнуто в ходе обсуждения инициативы обязать самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении, если того требуют родители ребенка.

С 1 сентября в Латвии вступили в силу принятые правительством "Положения о национальных руководящих принципах дошкольного образования и моделях программ дошкольного образования". По этому документу, дошкольные учреждения, которые ведут образование на русском языке, должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным инструментом общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России.

Согласно закону о реформе, русскоязычные школы начали переход на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском оставили лишь для нескольких предметов, связанных с культурой и историей. Все это вызвало волну недовольства русскоязычных жителей Латвии, которые составляют 40% населения. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Также в Латвии с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.