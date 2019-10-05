Медведев поздравил с юбилеем коллектив петербургской школы, в которой он учился

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив средней общеобразовательной школы №305 Санкт-Петербурга с Днем учителя и 50-летием школы, в которой он учился в детстве. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Это особенная дата и для педагогов, и для всех, кто в разное время сидел за партой в этих стенах. С большой теплотой вспоминаю школьные годы и наших замечательных преподавателей. На протяжении всего пути - от линейки в первом классе до последнего звонка - мы чувствовали их поддержку. Настоящие наставники, они не просто давали нам знания, но и вдохновляли на успехи, личным примером показывали, как много значат добро и справедливость, учили мыслить, отстаивать собственное мнение, а главное - познавать мир, искать и находить свое призвание", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что в школе работают педагоги, способные раскрывать таланты учеников и чутко относиться к каждому ребенку. "Здесь созданы все условия для интересной учебы, занятий спортом и творческого развития. Выпускники 305-й школы чувствуют себя уверенно в любом вузе, во всех профессиях", - добавил он.

Медведев выразил благодарность учителям за их труд, пожелал успехов и всего наилучшего.