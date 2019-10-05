На площадке саратовского аэропорта Гагарин создали зеленую зону

САРАТОВ, 5 октября. /ТАСС/. Зеленую зону из более 160 саженцев деревьев создали в рамках Всероссийской акции "Живи, лес!" в саратовском аэропорту Гагарин, который открылся 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

"На площадке международного аэропорта Гагарин в рамках Всероссийской акции "Живи, лес!" было посажено более 160 саженцев деревьев. В озеленении территории аэропортового комплекса приняли участие члены правительства Саратовской области, депутаты облдумы, общественники, студенты и школьники", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Благодаря акции вблизи терминала на участке общей площадью около 1,5 гектара были высажены саженцы липы, рябины, березы и тополя. Всего в высадке деревьев приняли участие около 150 человек.

Всероссийская акция "Живи, лес!" ежегодно проводится в осенний период - с сентября по ноябрь. В рамках акции в 2019 году по всей стране запланированы мероприятия по посадке лесных культур на землях лесного фонда, уборке мусора, проведение лекций и тематических занятий о лесе в образовательных учреждениях области, конкурсы рисунков и другие мероприятия.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.