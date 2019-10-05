Российская делегация на сессии ПА ОБСЕ предложила провести год защиты климата

МАРРАКЕШ, 5 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) могла бы в ходе летнего заседания в Ванкувере в 2020 году обсудить отдельно экологическую проблематику, а также возможное проведение года защиты климата. С такой инициативой в субботу выступил член делегации РФ в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Александр Фокин.

Выступая на осенней сессии ассамблеи, парламентарий подчеркнул, что Россия выполняет Киотский протокол, обязывающий страны сокращать выбросы парниковых газов, а также Парижское соглашение по климату, вкладывая в эту работу "десятки миллионов долларов". Фокин при этом заметил, что проблема сегодня заключается в выбросах в атмосферу не только углекислого газа, но и метана. Среди других угроз он выделил массовую гибель пчел, которыми опыляются "90% сельскохозяйственных угодий" на планете.

"Давайте подумаем о том, чтобы на летней сессии, которая будет у нас в Ванкувере, выйти с предложениями, посмотреть на эту тематику более активно, посмотреть, что совместно мы могли бы сделать. Это тоже защита климата, это защита планеты Земля", - обратился Фокин к участникам сессии. Он также предложил рассмотреть возможность проведения странами - членами ОБСЕ "года защиты климата планеты Земля", чтобы провести за этот период "совместные конференции, круглые столы", посмотреть, что экономически участники организации могут сделать вместе.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.