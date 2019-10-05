"Росучебник" и РГО объявили конкурс среди школьников, посвященный водным ресурсам России

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" совместно с Фенологической сетью Русского географического общества объявили экологический конкурс среди школьников "Мир воды глазами детей". Заявки на участие принимаются до 4 ноября, сообщила директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова в ходе сессии об экологическом образовании на Байкальском международном салоне образования.

"Вместе с учителями ребята могут выбрать интересный для себя проект, создать собственный экомаршрут и рассказать о нем на сайте проекта странаэкологическая.рф", - сказала она.

Победители будут объявлены 15 ноября на сайте проекта. "Лучшие работы будут определены экспертным жюри Русского географического общества", - уточнила Латыпова.

Чтобы подать заявку нужно зарегистрироваться на сайте "Российского учебника" и заполнить соответствующую форму. Победители и призеры конкурса получат дипломы и памятные подарки от Русского географического общества и корпорации.

В рамках прошедшей сессии форума эксперты отметили важность формирования экологической грамотности с ранних лет. "Сегодня проектная деятельность - одна из наиболее эффективных форм получения новых знаний. Обучаясь на собственном опыте, мы становимся более внимательными при взаимодействии с окружающим миром, понимаем, насколько объемной и повседневной оказывается эта тема, в том числе утилизация отходов и грамотное использование ресурсов", - отметила, в частности, Латыпова.

"Российский учебник" и Русское географическое общество запустили Всероссийский социальный образовательный проект "Страна экологическая" в 2017 году. В рамках проекта проходят ежемесячные конкурсы и акции, посвященные экологическому образованию. Сегодня в конкурсах проекта "Страна экологическая" принимают участие более 3 780 человек из всех регионов страны.