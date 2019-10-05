ТАСС наградил победителей второго конкурса сочинений об агентстве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Торжественное награждение победителей второго конкурса сочинений о старейшем агентстве страны, отметившем в этом году 115-летие, состоялось в субботу в ТАСС.

В этом году состязание проводилось среди учеников 10 Б класса московской школы №1501. Из 22 написанных сочинений жюри выбрало пять победителей. Ими стали Николь Бондарь, Даниил Фарафонов, Мирра Богданова, Валерия Маркина и Виктория Фатеева.

"Перед вами большой жизненный путь: вы получаете знания, осваиваете практические навыки, их надо постоянно совершенствовать, поскольку в современном обществе с развитием новейших технологий быстрота самой жизни сопоставима со скоростями передачи информации. Помните, что есть два пути – жизнь и время. Жизнь учит ценить время, а время показывает, как нужно ценить жизнь", - напутствовал победителей первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

Он передал финалистам поздравления от генерального директора агентства Сергея Михайлова и вручил всем участникам конкурса и победителям грамоты, дипломы и памятные призы с символикой ТАСС.

Доверие и вера

Школьники в своих сочинениях рассказали о том, что им известно об агентстве. Но если в 2018 году сочинение писали дети начальных классов, то в этом - уже подростки, школьники, которые изучают китайский язык.

"Как бы ни менялось название ТАСС, что бы ни происходило за пределами нашей страны или внутри нее, ТАСС всегда работал. Во времена Второй мировой войны ТАСС был таким светом, который освещал путь нашей страны и вселял в людей надежду и веру", - считает победительница Виктория Фатеева.

Финалистка Валерия Маркина в своем сочинении акцентировала внимание на том, что в настоящее время политическая и экономическая жизнь государства зависит от достоверной информации. "Поэтому ТАСС так важен для нашей страны", - полагает она.

Заместитель директора школы номер 1501 Татьяна Словак обратила внимание, что школа стремится дать детям хорошее гуманитарное образование и поэтому утраивает для детей конкурсы сочинений.

"Умению говорить устно и письменно надо учиться и не только на уроках. Вот поэтому мы решили провести этот конкурс. Мы смотрели на использование русского языка, на использование художественно-стилистических особенностей и, конечно, на логику изложения и на достоверность", - пояснила она.

Марат Абулхатин, пользуясь случаем, поздравил собравшихся педагогов с Днем учителя. "Хочу всех преподавателей поздравить. Пожелать самого доброго. Потому что я считаю, что в жизни самые главные две профессии – это учитель и врач. Учитель дает путевку в жизнь, а врач спасает наши жизни", - сказал он.