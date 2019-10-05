Глава РФПИ получил высшую награду Саудовской Аравии за вклад в развитие отношений

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил орден короля Абдель Азиза II степени за вклад в укрепление сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении фонда.

Награждение состоялось в Эр-Рияде. На церемонии присутствовали саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр национальной гвардии королевства Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также государственный министр Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Церемония прошла в преддверии визита в Саудовскую Аравию президента РФ Владимира Путина, который был удостоен ордена короля Абдель Азиза высшей степени во время посещения этой страны в 2007 году.

"Для меня большая честь принять высшую награду Королевства Саудовская Аравия (КСА). Отношения между нашими странами интенсивно развиваются по всем направлениям двустороннего сотрудничества, и я крайне признателен за столь высокую оценку усилий РФПИ. Отношения России и Саудовской Аравии строятся на прочном фундаменте дружбы и взаимного доверия. Убежден, что укрепление не только экономического, но и культурного партнерства взаимно обогатит народы РФ и КСА, позволит реализовать огромный потенциал сотрудничества и многократно увеличить количество совместных проектов в будущем", - приводятся в пресс-релизе слова Дмитриева.

Орден короля Абдель Азиза - высшая государственная награда. которая присваивается за выдающиеся заслуги перед королевством.