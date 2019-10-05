МИД России рекомендует россиянам избегать в Париже мест массового скопления людей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей в столице Франции в связи с запланированным на 6 октября маршем праворадикальных организаций. Соответствующее предупреждение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"На 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, размещенном на странице департамента в Twitter.

Как ожидается, 6 октября в Париже пройдет марш протеста против нынешней редакции законопроекта о биоэтике, дающей право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Согласно социологическим опросам, документ, находящийся сейчас на рассмотрении парламента, пользуется поддержкой большинства законодателей и значительной части населения.

Организатором воскресного марша выступает движение "Манифестация для всех" (Le Manif pour tous), объединяющее противников легализации однополых браков. В 2013 году оно устраивало акции протеста против закона о регистрации однополых браков. Эти выступления сопровождались беспорядками как в Париже, так и в других французских городах, в ходе которых пострадали десятки демонстрантов и полицейских.