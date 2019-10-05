На Хайнане открылась выставка достижений региона в честь 70-летия КНР

Как сообщила газета "Хайнань жибао", выставка под названием "Борьба за светлое будущее прекрасного Хайнаня" состоит из нескольких тематических разделов: "Унаследованные идеалы", "Убедительные наставления", "Ослепительные перемены", "Региональное развитие" и "Светлое будущее". В них представлены тысячи уникальных исторических снимков, а также 10 тыс. архивных документов, голографических изображений, видео, электронные фотоальбомы и другие экспонаты, создающие ретроспективу социального и экономического развития острова за последние 70 лет.

Как заявил на церемонии открытия секретарь партийного комитета провинции Хайнань Лю Цыгуй, экспозиция будет иметь большое значение для воспитания молодого поколения и сможет вдохновить молодежь на еще более активный труд на благо региона.

"В течение 70 лет, прошедших со времени основания КНР, партийные и государственные руководители нашей страны стали придавать все большее значение развитию провинции Хайнань. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин уже четыре раза посещал остров для знакомства с ситуацией в регионе. Особенным стал визит в 2013 году, когда он выдвинул требование о поддержании экономического роста, повышении уровня культуры в обществе, а также создании нового и прекрасного Хайнаня с счастливым населением и пригодной для жизни экологией", - отметил Лю Цыгуй.

Как подчеркнул секретарь парткома, в 2018 году провинция активно включилась в процесс всестороннего углубления политики реформ и открытости и приступила к строительству пилотной зоны свободной торговли. При этом, как отметил Лю Цыгуй, одним из приоритетных направлений работы правительства Хайнаня для достижения этой цели будет создание на острове честной, справедливой и благоприятной деловой среды.