"Желтый" уровень погодной опасности объявили в 16 регионах ЦФО в связи с дождями и снегом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях в 16 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 6 по 8 октября в связи с сильным ветром, дождями и снегом, сообщает Гидрометцентр России в субботу.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Калужской, Орловской областях до 21:00 воскресенья; во Владимирской, Воронежской областях - до 18:00 воскресенья; в Тамбовской области - до 06:00 воскресенья; в Костромской области - до 03:00 понедельника; в Рязанской области до 23:00 понедельника. Дожди ожидаются в Липецкой области до 06:00 воскресенья; в Белгородской, Курской, Орловской областях - до 09:00 воскресенья; в Воронежской, Ивановской, Тамбовской областях - до 18:00 воскресенья; в Рязанской области до - 11:00 понедельника; во Владимирской, Тульской областях, Ярославской - до 06:00 вторника.

Снег ожидается во Владимирской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях до 18:00 воскресенья. Также в Смоленской области 6 октября ожидается туман, а в Тамбовской и Воронежской - гроза.

Период действия предупреждений в Москве из-за ветра - с 09:00 воскресенья до 09:00 понедельника, из-за дождя - с 06:00 воскресенья до 06:00 вторника, из-за снега - с 06:00 воскресенья до 18:00 понедельника. Период предупреждения в Подмосковье из-за ветра - до 12:00 понедельника, из-за дождя - до 06:00 вторника, из-за снега - до 18:00 понедельника.