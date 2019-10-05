Деформировавшееся здание детсада на Ямале отремонтируют за счет строителей

ТАСС, 5 октября. Здание детского сада "Мамонтенок" в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), в одном из корпусов которого произошла деформация конструкции, отремонтируют за счет строителей. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямого эфира на странице в Instagram в субботу.

Деформацию конструкции корпуса детского сада обнаружили в конце сентября. Кроме того, в помещении бассейна, расположенного на втором этаже, произошло частичное нарушение целостности конструкции декоративного потолка. На время обследования здания его работа приостановлена.

"Не хочу раньше времени давать окончательные решения, сейчас работают эксперты. Могу сказать, что все работы буду выполняться строителями за свой счет в рамках гарантий. В любом случае за этой ситуацией буду лично следить. Прилагаем усилия, чтобы этот дискомфорт закончился как можно быстрее", - сказал глава региона.

По данным местной администрации, в списках "Мамонтенка" числится 455 детей, сейчас детский сад посещают 310 человек. Здание построено и сдано в эксплуатацию в 2017 году.