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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в средней полосе России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в Москве средняя температура в январе 2019 года повысилась на два градуса, а в июне - на три градуса
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Промежуток между временем, когда температура в средней полосе России с устойчивых отрицательных значений переходит к положительным, уменьшается. Это ведет к сокращению зимнего периода и увеличению летнего, сообщает в субботу "Российская газета" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Отмечается, что в Москве средняя температура в январе 2019 года повысилась на два градуса, а в июне - на три градуса. В июне 30-градусную отметку столбики термометра превышали шесть раз. Температура в июле оказалась ниже нормы на полтора градуса, но такое происходит часто - раз в шесть-семь лет.

"В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость", - приводит газета слова Вильфанда.

Теги
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