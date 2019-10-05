"Ведомости": российский бар попал в 30 лучших в мире

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Расположенный в Санкт-Петербурге бар El Copitas занял 27-е место в рейтинге The World's 50 Best Bars, в который включают лучшие бары мира. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Рейтинг The World's 50 Best Bars составляет британское издание Restaurant Magazine с 2009 года. Результат петербургского бара стал рекордным для российских заведений - ранее в рейтинг попадали московские Chainaya. Tea & Cocktails, Delicatessen и City Space, занимавшие 28-е и 32-е места. Ранее El Copitas также включался в данный список - в 2018 году он занял 39-е место.

Первое место в рейтинге в этом году отдали нью-йоркскому бару Dante, в пятерку также вошли Connaught Bar (Лондон), Floreria Atlantico (Буэнос-Айрес), NoMad (Нью-Йорк) и The American Bar (Лондон). Занявший 27-е место бар El Copitas является единственным представителем России в списке лучших баров мира в этом году.