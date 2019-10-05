Зампостпреда РФ при ООН призвал бороться с наркоугрозой совместно с гражданским обществом

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Борьба с наркопреступностью должна вестись в сотрудничестве с гражданским обществом. Об этом заявил в субботу заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на тематическом мероприятии во всемирной организации.

"Мировая проблема наркотиков носит трансграничный характер и представляет собой одну из важнейших угроз международному миру и стабильности. Противодействовать преступной деятельности в этой сфере можно и нужно в тесном сотрудничестве с заинтересованными структурами гражданского общества", - сказал Кузьмин.

Он отметил особую роль российского Национального антинаркотического союза в деле реабилитации наркозависимых. Эта организация приняла 4 октября участие в работе Третьего комитета ООН. Представители структуры объявили о создании Международной антинаркотической федерации.

Предполагается, что она "будет консолидировать усилия гражданского общества, направленные на борьбу с наркоугрозой, объединять общественных деятелей из разных стран с целью обмена опытом и поиска оптимальных путей в решении этой глобальной проблемы". Одной из задач будущей организации станет проведение научных исследований в данной сфере.