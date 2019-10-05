Буддийскую святыню "Зеленую Тару" привезли в столицу Калмыкии из Ставрополя

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Буддийскую святыню - танку (вышитое шелком изображение божества) "Зеленая Тара" - доставили в Элисту из Ставрополя, она будет находиться в Национальном музее Калмыкии им. Н. Н. Пальмова до октября 2020 года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"К нам в Калмыкию доставили буддийскую святыню - танку "Зеленой Тары". Это чудом спасенное священное полотно можно будет увидеть в Национальном музее Калмыкии им. Н. Н. Пальмова с 8 октября. В этот день состоится торжественное открытие выставки "Зеленая Тара", на которой священнослужители Центрального хурула проведут специальный обряд. Выставка продолжит свою работу до 1 октября 2020 года", - написал Хасиков.

Он отметил, что танка имеет удивительную историю. "Она была создана для хурула в поселке Бага-Тугтун Большедербетовского улуса в 1913 году. В 30-е годы ХХ века танка бесследно пропала. В 1946 году на Александровском базаре в Ставрополе танку увидела сотрудник местного музея Татьяна Минаева, которая и спасла, без преувеличения, реликвию - танку пытались продать по кускам, т. к. купить расшитый ковер, как все думали, целиком ни у кого не хватало денег. Татьяна купила "ковер" за две буханки хлеба - по тем временам немалая цена", - написал глава Калмыкии, добавив, что с тех пор танка хранится в Ставропольском музее им. Г. Прозрителева и Г. Права в зале этнографии.

Хасиков поблагодарил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за помощь в доставки святыни в Калмыкию.