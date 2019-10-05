Забег в Петербурге собрал 700 участников в костюмах героев произведений русской литературы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Костюмированный забег "Айда, Пушкин!", который в третий раз провел благотворительный фонд AdVita на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, собрал 700 участников. На дистанцию в субботу вышли бегуны в костюмах Анны Карениной, кота Базилио, Кощея Бессмертного и Дядьки Черномора, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Набралось 700 бегунов - взрослых и детей. Наверное, четверть была в костюмах. Мы очень порадовались, что в этот раз так много людей вновь покреативили. Были костюмы из проката, но были и самодельные", - рассказали в пресс-службе.

"Жюри, состоящее из сотрудников фонда и наших партнеров, провело конкурс костюмов. Мы отметили Анну Каренину, очаровательного кота Базилио, Старика и Золотую рыбку", - рассказали в пресс-службе.

В детской категории конкурса победителем стал обладатель каркасного костюма дуба. "Среди взрослых участников мы также отметили кота Бегемота за артистизм. Он принес с собой примус, возможно, нуждающийся в починке, и занял второе место в мужском зачете на дистанции 5 км", - сказали в фонде.

Несколько человек пришли в костюмах белочек, бальных платьях, среди юношей популярностью пользовались образы пиратов, Кощея Бессмертного, Дядьки Черномора. "В толпе возле сцены были замечены Остап Бендер, Пиковая дама, а также дама в образе Николая Гоголя. После окончания конкурса костюмов на трассу внезапно вышли Дед Мороз и Снегурочка, Шамаханская царица, Золотой петушок и многие другие герои, оставшиеся неопознанными", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что по результатам забега организаторам удалось собрать более 1,2 млн рублей на развитие Российского регистра доноров костного мозга.