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МИД поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на ситуацию с задымлением

Возгорания не было, никто не пострадал
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ на своих страницах в социальных сетях выразило благодарность МЧС за оперативное реагирование на произошедшее в центральном здании дипведомства в центре Москвы короткое замыкание.

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"Завершилось все благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!" - говорится в записях в Twitter и Facebook.

По данным МЧС, сообщение о задымлении в высотке МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве поступило в 22:19 мск. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к проверке помещений. Возгорание обнаружено не было.

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