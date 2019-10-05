Чемпионат СКФО по эндуро на мотоциклах в Дагестане собрал более 60 участников с юга России

СЕЛО УСИША /Республика Дагестан/, 6 октября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по эндуро на мотоциклах прошел в третий раз в селе Усиша Акушинского района Дагестана, участие в нем приняли более 60 спортсменов из южных регионов России, сообщил ТАСС глава Акушинского района Махач Абдулкеримов.

Организаторами чемпионата выступили администрация Акушинского района, Управление культуры, молодежной политики и туризма Акушинского района и спортивный мотоклуб "Усиша".

"Третий Северокавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту в дисциплине эндуро-кросс прошел в субботу в окрестностях села Усиша Акушинского района. Участниками мотокросса стали более 60 спортсменов и любителей из городов и района Дагестана, а также из Республики Чечня и Краснодарского и Ставропольского краев", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что соревнования, которые проходили под эгидой Всероссийского спортивного мотоклуба "Ночные Волки", посвятили 85-летию Акушинского района.

Открытие чемпионата началось с исполнения гимна России и поднятия флага РФ, право на которое было предоставлено призеру прошлогоднего чемпионата по эндуро Абдулхалику Абдулкадырову.

Пропаганда ЗОЖ

Махач Абдулкеримов на церемонии открытия чемпионата поприветствовал и поблагодарил всех, кто участвует в развитии и популяризации этого вида спорта и отметил важность проведения подобных мероприятий, "способствующих развитию и укреплению межрегиональных, межнациональных отношений и пропаганды здорового образа жизни".

"Третий год подряд в нашем районе проходит это зрелищное мероприятие, которое [является] праздником для мотоциклистов, которые асфальту предпочли лесной экстрим, черпая здесь свою дозу свежего воздуха и адреналина. Желаю спортсменам побед в честной и бескомпромиссной борьбе, завершить соревнования без травм", - сказал Абдулкеримов.

Успехов и воли к победе участниками состязаний пожелали также депутат Народного собрания Дагестана Руслан Ярахмедов, президент регионального отделения "Ночные Волки" в Дагестане Абдулкадыр Абдусаламов, многократный победитель российских и международных турниров по ММА, судья союза ММА Магомед Магомедов и др.

До старта мотокросса прошел концерт с участием работников районного Дворца культуры, артистов вокально-хореографического ансамбля "Гергебиль" из Гергебильского района.

Затем мотоциклисты приступили к соревнованиям, которые проводились на специально подготовленной трассе протяженностью около 5,5 км в местности "Усишинский лес" вблизи села Усиша. Основными препятствиями были бревна, покрышки, короткие крутые подъемы, с которыми профессионально справлялись спортсмены всех категорий.

Главный судья чемпионата Олег Гондеренко оценивал спортсменов в пяти номинациях - "новичок", "лайт", "хард", "хобби" и "мастер". По итогам гонки победителей и призеров каждой из этих номинаций наградили кубками, медалями, дипломами и денежными призами. Некоторые спортсмены получили грамоты "За волю к победе", "За самую красивую езду" и "За лучшую технику".

Настоящий праздник

Чемпионат по мотоспорту, как сообщил ТАСС Махач Абдулкеримов, прошел "на высоком уровне, получился настоящий праздник". "К нам на чемпионат приехала группа туристов - преподаватели, студенты Дагестанского госуниверситета, были все главы сельских поселений нашего района, болельщики из других районов, городов республики - всего около 500 человек. Для них всех мы приготовили два больших казана вкусного плова, все прошло на высоком уровне. Получился настоящий праздник для района", - сказал он.

Руководитель района также добавил: "Надеюсь, что проведение такого спортивного праздника хоть как-то поможет в привлечении подрастающего поколения к занятиям спортом, пропаганде и популяризации среди населения здорового образа жизни, а также сохранению спортивных традиций российского мотоспорта, в том числе в нашей республике".