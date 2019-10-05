Метро Гонконга возобновило работу в ограниченном режиме

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 октября. /ТАСС/. Метро Гонконга в воскресенье утром возобновило работу в ограниченном режиме и будет закрыто в 21:00 (16:00 мск) для дальнейшего ремонта. При этом для пассажиров пока будет открыта только половина (45 из 93) станций, а поезда будут ходить с увеличенным интервалом, сообщил оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR.

"Железнодорожное сообщение сегодня частично возобновилось, однако в связи с серьезными актами вандализма некоторые станции не будут открыты. Требуется время на ремонт поврежденного оборудования и ликвидацию ущерба на входах/выходах", - отметил оператор подземки.

Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера пятницы после произошедших на станциях актов вандализма, учиненных радикальными антиправительственными демонстрантами. В субботу метрополитен весь день оставался закрытым.

В пятницу Гонконг охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, учинили погромы в магазинах, правительственных объектах, на станциях метро, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью. В субботу, после начала действия запрета на ношение масок и на фоне закрытия метро, демонстрации приняли гораздо меньшие масштабы.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.