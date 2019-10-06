Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. В воскресенье днем вулканологи зафиксировали выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 10 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"По спутниковым данным, пепловый выброс поднялся до 10 км и продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен красный цветовой код опасности для авиации.

По данным KVERT, пепловый шлейф распространился на расстояние 430 км от вулкана в сторону Берингова моря.

В управлении МЧС по региону сообщили, что на пути пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Пеплопада не зарегистрировано.

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.