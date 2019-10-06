Фестиваль творчества "Океан талантов" в Железноводске соберет около 1 тыс. детей

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. участников приедут в Железноводск Ставропольского края 12 октября для участия в фестивале детского творчества "Океан талантов", сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"12 октября ставропольский курорт примет в обновленном Дворце культуры международный фестиваль детского творчества "Океан талантов". Ребята в возрасте от четырех до 15 лет проявят свои способности в хореографии, вокале, цирковом искусстве, хоровом пении", - говорится в сообщении.

Ставропольский край на фестивале представят 13 творческих коллективов. "Победители получат кубки и грамоты. Фестиваль пройдет в Железноводске в первый раз", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Межрегиональный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи "Океан талантов" проводится с марта 2019 года по ноябрь 2019 года на базе учреждений культуры муниципальных образований Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Адыгеи и Крыма. Организованы отборочные зональные этапы и заключительное финальное мероприятие, которое состоится в Лабинске с 22 ноября по 24 ноября.