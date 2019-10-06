В горах Крыма спасены шестеро заблудившихся туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Шестеро туристов, заблудившихся в горах в Крыму, спасены. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Туристы были найдены в горно-лесном массиве северо-восточного склона Барской поляны Бахчисарайского района. Четверо женщин и двое мужчин (в субботу) не смогли найти дорогу назад в связи с наступлением темного времени суток. В медицинской помощи не нуждались. Со спасенными была проведена беседа о правилах безопасного поведения в горах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательная операция продолжалась чуть более двух часов. В операции принимали участие два поисково-спасательных отделения спецотряда ГУ МЧС на автомобиле повышенной проходимости и 4 человека личного состава.

Спасатели предупреждают, что перед выходом в горы необходимо зарегистрироваться в спасательном подразделении, необходимо учитывать переменчивый характер погоды в горах, взяв с собой теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона и средства для разжигания костра.