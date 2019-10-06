Шторм с девятиметровыми волнами прогнозируют у берегов Камчатки

ТАСС, 6 октября. Синоптики прогнозируют шторм с волнами до 8-9 метров утром 7 октября в северо-западной части Тихого океана у берегов Камчатки. На сайте Камчатского гидрометцентра опубликовано штормовое предупреждение.

"7 октября утром в северо-западной части Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Днем явление распространится в западную часть Берингова моря. Сохранится до середины дня 8 октября", - говорится в сообщении.

В пятницу синоптики сообщали, что 6 октября в Камчатский край придет циклон, который принесет снег и дождь, а также штормовой ветер, близкий к ураганному. В понедельник циклон распространится на центральные и северные районы края.

На сайте регионального ГУ МЧС отмечается, что из-за циклона в воскресенье вечером и в понедельник возможно поднятие уровня воды в реке Большая Воровская. Возле села Соболево она может достичь неблагоприятной отметки в 300 см, однако подтопления поселения не прогнозируют.

Из-за приближающегося циклона региональный главк МЧС и его подразделения приведены в режим повышенной готовности. Жителям полуострова рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов.