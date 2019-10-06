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Элтон Джон сожалеет, что песня на смерть принцессы Дианы приобрела всемирную популярность

Композицию Candle in the Wind он исполнил всего один раз
Элтон Джон во время похорон принцессы Дианы, 1997 год AP Photo/Paul Hackett/POOL
Описание
Элтон Джон во время похорон принцессы Дианы, 1997 год
© AP Photo/Paul Hackett/POOL

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Элтон Джон сожалеет, что его сингл Candle in the Wind, посвященный смерти принцессы Дианы (1961-1997 гг.), достиг столь большой популярности. Об этом 72-летний музыкант сообщил в готовящейся к выходу в свет автобиографии Me, отрывки из которой в воскресенье опубликовала газета The Independent.

Композицию, которая стала римейком одноименной песни с альбома 1973 года, написанной на смерть американской актрисы Мэлин Монро, сэр Элтон исполнил всего один раз, на церемонии похорон Дианы 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве. Песня немедленно возглавила хит-парады по всему миру, а позже с 33 миллионами реализованных копий вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый сингл всех времен. Саму же церемонию похорон посмотрели по телевизору 2,5 млрд человек, что стало одной из самых просматриваемых трансляций в истории телевидения.

"Я никогда до конца не мог понять, как кто-то захочет послушать эту песню. При каких обстоятельствах я смог бы когда-нибудь сыграть ее? Я никогда больше ее не исполнил", - сообщил музыкант.

"Успех песни означал, что съемки с похорон Дианы неделя за неделей крутили в Top of the Pops ("Вершина популярности", музыкальная программа Би-би-си, выходившая до 2006 года - прим. ТАСС), как будто люди упивались ее смертью, словно траур по ней вышел из-под контроля", - написал Элтон Джон, которого связывала крепкая дружба с принцессой. "Я на самом деле не уверен, что Диана хотела бы этого, и я не хотел, чтобы все это продолжалось", - добавил он.

Элтон Джон за свою полувековую карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии музыкального журнала Rolling Stone, он занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей. Среди его наград - пять статуэток премии "Грэмми" и "Оскар" за песню к мультфильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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ВеликобританияДиана (британская принцесса)Монро, МэрилинДжон, Элтон
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