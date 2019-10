Элтон Джон сожалеет, что песня на смерть принцессы Дианы приобрела всемирную популярность

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Элтон Джон сожалеет, что его сингл Candle in the Wind, посвященный смерти принцессы Дианы (1961-1997 гг.), достиг столь большой популярности. Об этом 72-летний музыкант сообщил в готовящейся к выходу в свет автобиографии Me, отрывки из которой в воскресенье опубликовала газета The Independent.

Композицию, которая стала римейком одноименной песни с альбома 1973 года, написанной на смерть американской актрисы Мэлин Монро, сэр Элтон исполнил всего один раз, на церемонии похорон Дианы 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве. Песня немедленно возглавила хит-парады по всему миру, а позже с 33 миллионами реализованных копий вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый сингл всех времен. Саму же церемонию похорон посмотрели по телевизору 2,5 млрд человек, что стало одной из самых просматриваемых трансляций в истории телевидения.

"Я никогда до конца не мог понять, как кто-то захочет послушать эту песню. При каких обстоятельствах я смог бы когда-нибудь сыграть ее? Я никогда больше ее не исполнил", - сообщил музыкант.

"Успех песни означал, что съемки с похорон Дианы неделя за неделей крутили в Top of the Pops ("Вершина популярности", музыкальная программа Би-би-си, выходившая до 2006 года - прим. ТАСС), как будто люди упивались ее смертью, словно траур по ней вышел из-под контроля", - написал Элтон Джон, которого связывала крепкая дружба с принцессой. "Я на самом деле не уверен, что Диана хотела бы этого, и я не хотел, чтобы все это продолжалось", - добавил он.

Элтон Джон за свою полувековую карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии музыкального журнала Rolling Stone, он занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей. Среди его наград - пять статуэток премии "Грэмми" и "Оскар" за песню к мультфильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.