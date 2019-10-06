Минздрав заявил, что выдавать разрешение на изменение генома человека пока преждевременно

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выдача разрешения на редактирование генома человека в клинической практике была бы сейчас преждевременной и безответственной мерой, так как на данном этапе развития технологий редактирования генома не изучены возможные осложнения в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минздрава России, отметив, что такой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Российские ученые спорят о праве вмешиваться в геном эмбриона. Российский молекулярный биолог Денис Ребриков планирует получить разрешение на редактирование генома эмбриона будущего ребенка семейной пары с наследственной глухотой. Главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев заявил, что готовит обращение в министерство с просьбой объявить мораторий на эксперименты по редактированию генома эмбрионов.

"В настоящее время этот вопрос прорабатывается совместно Минобрнауки России и Минздравом России. На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано: не изучены возможные осложнения, не всегда прогнозируем конечный эффект и т.д", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

В ведомстве отметили, что клиническое использование технологий редактирования генома эмбрионов требует изучения этого вопроса во всех аспектах. "Существующее нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения не допускает применения таких технологий в рамках оказания медицинской помощи, обеспечивая безопасность используемых методов", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рамках существующего нормативно-правового регулирования, любое внедрение в клиническую практику разработок "должно предваряться клиническими исследованиями, которые подлежат одобрению этическим комитетом".

"Это серьезный фильтр, который с учетом всех составляющих дает объективную оценку этической возможности проведения исследований с участием человека", - подчеркнули в министерстве, напомнив, что Минздрав проводит работу "по комплексному урегулированию вопросов редактирования генома человека, в том числе в рамках формирования общемировой консенсусной позиции по данному вопросу".

Экспертный комитет и позиция ВОЗ

В ведомстве также отметили, такую же позицию высказывает и мировое сообщество. Ранее в ВОЗ был создан экспертный комитет по вопросам принципов и надзора в области редактирования генома человека. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, "в настоящее время безответственно кому бы то ни было осуществлять клиническое применение редактирование генома зародышевых клеток человека".

"Эта позиция была одобрена ВОЗ с рекомендациями регуляторам и этическим комитетам воздержаться от выдачи разрешений на подобные клинические исследования. Минздрав России полностью поддержал позицию ВОЗ по данному вопросу, получившую дальнейшее развитие на второй встрече экспертного комитета в августе 2019 года, в работе которой участвовал в качестве наблюдателя представитель Минздрава России", - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

На повторном заседании экспертного комитета обсуждался и вопрос того, что со времен первой встречи комитета (прошедшей в марте 2019 года) несколько групп ученых "анонсировали желание осуществить редактирование генома эмбриона человека с последующим рождением детей".

"Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что новые технологии редактирования генома несут надежду пациентам, страдающим от болезней, которые раньше считались неизлечимыми, однако использование таких технологий также ставит уникальные и ранее не встречавшиеся вызовы - этические, социальные, регуляторные и технологические. В очередной раз было отмечено, что страны не должны разрешать редактирование генома половых клеток человека в клинических протоколах до тех пор, пока не будут решены этические и технические вопросы в этой области, - отмечается в сообщении Минздрава России. - Эта позиция ВОЗ, также поддерживаемая Российской Федерацией, должна являться определяющей в формировании страновых политик в данной области".