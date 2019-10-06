Все места в думе ЗАТО у космодрома "Восточный" заняли активисты, поддержанные Роскосмосом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Все 10 мест думы ЗАТО Циолковский, расположенного около космодрома "Восточный", заняли активисты движения "Циолковский - город будущего" поддержанного госкорпорацией "Роскосмос", сообщается в воскресенье на сайте Роскосмоса.

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"В городе Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области прошли выборы депутатов думы ЗАТО Циолковский VII созыва. Из 10 мест 10 получили представители общественного движения "Циолковский - город будущего", поддержанного госкорпорацией "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встречался с активистами движения в поездке на космодром Восточный 27 сентября. После выборов он поздравил избранных депутатов.

"Только что прошли выборы в городскую думу <…> Уверен, что победители будут достойно и ответственно представлять интересы граждан, жителей города, на который возложена большая и ответственная миссия - обеспечивать России дорогу в космос! Заверяю вас, дорогие друзья, что мы будем работать вместе с администрацией и депутатами новой городской думы, будем оказывать поддержку в разработке генерального плана развития ЗАТО Циолковский, помогать строить город, и делать его красивым и удобным для жизни", - приводит пресс-служба слова Рогозина.

ЗАТО Циолковский (бывший Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска. В городе проживают около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром, в апреле 2016 года оттуда был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.