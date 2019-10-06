СМИ: в Париже на митинг против законопроекта о биоэтике вышли более 70 тыс. человек

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Не менее 74,5 тыс. человек приняли участие в митинге в Париже против законопроекта о биоэтике, дающего право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM со ссылкой на независимое агентство Occurence.

Как отмечает телеканал, протестующие прошли маршем от Люксембургского сада, расположенного возле здания Сената Франции, до небоскреба Montparnasse, размахивая флагами с лозунгом "Свобода. Равенство. Отцовство".

Телеканал напоминает, что данный законопроект был одним из предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона. По последним данным опроса общественного мнения, подготовленного социологической службой Ifop, 68% французов поддерживают инициативу по разрешению репродуктивных технологий для одиноких женщин, 65% - для однополых пар.

Демонстрации поддержали представители партий "Республиканцы" и "Национальное объединение".

Организатором воскресного марша выступает движение "Манифестация для всех", объединяющее противников легализации однополых браков. В 2013 году оно устраивало акции протеста против закона о регистрации однополых браков. Эти выступления сопровождались беспорядками как в Париже, так и в других французских городах, в ходе которых пострадали десятки демонстрантов и полицейских.